Le prime pagine dei quotidiani sportivi – 1 maggio

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ledeidi oggi in edicola: Tuttosport, Gazzetta dello Sport e Corriere dello Sport La Gazzetta dello Sport, Il Corriere dello Sport e Tuttosport rappresentano i principaliin Italia. Punto di riferimento ogni giorno tanto per gli addetti ai lavori quanto per gli appassionati di calcio (e non soltanto). Sono decine di migliaia le copie vendute tutte le mattine in edicola ma un’anteprima dei principali contenuti può essere consultata già dalla sera precedente.

dei quotidiani dedicate al Cdm di oggi. Al via il decreto sul lavoro: taglio al cuneo fiscale e al reddito di cittadinanza. Scontro tra governo e opposizione. Sugli sportivi spazio allo ...Già dalleesterne avevo un po' capito che c'era una forte sintonia tra me e lei Percorso non ... 4 bimbi sono un bellissimo numero" ha scherzato Lavinia che sulledel magazine dedicato al ...L'indiscrezione arriva dalledel sito di Giuseppe Porro che, nelle ultime ore, avrebbe ... Il caso Caldonazzo ha già scatenato una dellepolemiche di questa edizione dell'Isola. La forma ...

Tra le uscite più attese ci sono la seconda stagione di The Ferragnez, i nuovi episodi di Oh Cook! con James May e il film Uno splendido disastro ...L'occupazione e la precarietà, sui giornali si parla molto di primo maggio ma anche del taglio del cuneo fiscale ...