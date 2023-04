Le pagelle di Bologna-Juventus 1-1 | ancora a secco i bianconeri

(Di lunedì 1 maggio 2023) Termina 1-1 il posticipo della 32° giornata di Serie A tra. Una gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre pronte a tutto pur di tornare al successo dopo i passi falsi dell’ultimo turno. Ad aprire i giochi è Orsolini che si guadagna un calcio di rigore trasformandolo a dovere. Nono centro in campionato per l’esterno della compagine emiliana sempre più uomo chiave di questa stagione. Itentano una reazione con un paio di occasioni, ma Skorupski è un muro invalicabile. L’estremo difensore polacco spegne le speranze degli avversari parando il pessimo penalty battuto da Milik, ma proprio l’ex attaccante del Napoli si rifà nella ripresa trovando il gol del pareggio. Ecco ledi. Ledi ...

Thiago Motta 6: il suo Bologna conquista un buon punto in una gara combattuta dall'inizio alla fine. Bene così. JUVENTUS Szczesny 7: ancora una volta è il portiere bianconero a evitare danni anche ... Finisce 1 - 1 tra Bologna e Juventus. I migliori in campo sono i due portieri: Skorupski, non solo per il rigore ... Tutti i voti del telecronista di Sky Sport per questa partita: le pagelle di Davide ...

Bologna-Juve, le pagelle: Alex Sandro (5), che dormite. Orsolini imprevedibile: 6,5 La Gazzetta dello Sport

Bologna Skorupski 8: cinque minuti da eroe, prima sbarra Milik e poi due volte Fagioli con interventi da quoziente di difficoltà ancora aumentato, infine neutralizza il rigore con balletto da TikTok d ...Allegri, se non altro, presenta una Juve più sveglia rispetto a San Siro; da Thiago Motta, rispetto al solito, più traccheggio che palleggio, ma il telaio supera il crash test.