Le manifestazioni per la Festa dei lavoratori in giro per il mondo

(Di lunedì 1 maggio 2023) In tantissimi paesi hanno coinvolto migliaia di persone, che hanno chiesto ai propri governi condizioni di lavoro migliori

...città i sindacati hanno indicato una partecipazione di 45 mila persone alle, mentre ... Secondo i sindacati, i partecipanti alla manifestazioneil primo maggio a Marsiglia sono stati ......(in relazione alle prossimea Bologna, Milano e Napoli, ndr ). Non indietreggeremo di un metro. Valuteremo le risposte senza preclusioni, ma anche senza fare sconti " . Anche...Le origini La Festa dei Lavoratori affonda le sue radici in un periodo di significative e frequentii diritti degli operai delle fabbriche durante la Rivoluzione industriale negli ...

Primo maggio, cortei e manifestazioni per la Festa dei Lavoratori. Foto Sky Tg24

Centinaia di migliaia in piazza contro la riforma delle pensioni di Macron. Nella capitale un agente è rimasto ferito da una molotov. In tutto il Paese si contano 180 arresti. Segnalata la presenza di ...Sono venuti da tutta Italia per manifestare contro la realizzazione di un biolaboratorio di livello 3 a Pesaro, struttura dell'Istituto Zooprofilattico Marche e Umbria. Attese circa 3.000 persone seco ...