Le foto inedite di Re Carlo con i nipoti George e Charlotte | il sovrano fa il nonno amorevole in un documentario Bbc

(Di lunedì 1 maggio 2023) Unagrafia mostra ReIII, allora Principe di Galles, mentre indica qualcosa apparentemente interessante, seduto accanto al nipote. Il piccolo regge un bicchiere di succo, in maglietta blu scuro, mentre suoindossa un abito gessato con una cravatta verde acqua. L’altra, invece, ritrae il monarca vicino a una sorridente, in vestito celeste e con un fiocco abbinato tra i capelli. Sono i due scatti – finora inediti – pubblicati nell’ultimodella Bbc sulla Royal Family. Si intitola, The Making of a Monarch e, dopo essere stato trasmesso ieri, 30 aprile, ha mandato in visibilio i fan della famiglia reale. Tra i commenti sui social, si legge: «Ilre è adorabile», oppure, «Guarda quanto sono carini. È ...

L'altra, invece, ritrae il monarca vicino a una sorridente Charlotte, in vestito celeste e con un fiocco abbinato tra i capelli. Sono i due scatti - finora inediti - pubblicati nell'ultimo documentario della Bbc sulla Royal Family. A pochi giorni dall'incoronazione di Re Carlo sono state diffuse nuove foto di famiglia dei Reali in un documentario della Bbc. In particolare del sovrano britannico in compagnia dei suoi nipotini

A pochi giorni dall'incoronazione di Re Carlo sono state diffuse nuove foto di famiglia dei Reali in un documentario della Bbc. In particolare del sovrano britannico in compagnia dei suoi nipotini