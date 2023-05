Lazio | Casale | “Serve rimboccarsi le maniche | sabato abbiamo il Milan”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Intervistato dai microfoni diStyle Channel, il difensore Nicolòha parlato in vista del match di campionato contro il

Commenta per primo Venticinque anni appena compiuti e allada nemmeno una stagione, ma Nicolòè già diventato un senatore del gruppo biancoceleste. Le sue parole nel post partita di ieri a Milano lo dimostrano: Una strigliata vera e propria a ...Raramente allasi ricordano di un Sarri così imbelvito. I richiami di Sarri nell'intervallo L'allenatore aveva ammonito la squadra già nell'intervallo, benché i suoi fossero in vantaggio e ...Al 72' un superbochiude su Lautaro e al 75' Lukaku metta a lato di poco dopo aver rubato il ... I nerazzurri vogliono ribaltala, laappare scarica. All'80 Lautaro ci prova di testa e all'...

Lazio, Sarri furioso negli spogliatoi. Casale: "Qualcuno con l'Inter ha smesso di correre". Ecco i giocatori … la Repubblica

"Ripartiamo da squadra VERA per queste ultime sei battaglie! Tutti uniti per centrare l’obiettivo". Nicolò Casale ...Tutto apparecchiato per la grande festa scudetto a Napoli, e invece quel gol della Salernitana all’ 84’ ha rovinato i piani. «È stata la mano di Dia», prova ...