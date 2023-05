Lavoro | Patuanelli | ' da governo visione fantozziana | con taglio cuneo pizza ma senza birra' **

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Fare un decreto che possiamo ribattezzare 'decreto precariato' il primo maggio per dire che loro sono quelli che lavorano tanto, appena tre giorni dopo essere andati sotto alla Camera dei Deputati perché la maggior parte dei loro deputati era in vacanza. Farebbe ridere se nel giorno della Festa dei Lavoratori non avessero approvato un decreto che regolarizza per legge la precarietà, demolendo il decreto Dignità e smantellando il Reddito di cittadinanza. Quella che ha questoè una concezionedella vita e della società". Lo scrive su Facebook il capogruppo del M5S al Senato Stefano. Segue un post scriptum: "Ps. Ma non preoccupatevi, coldelfiscale vi hanno offerto una(ma...

... una capitale europea che guarda al futuro mettendo al centro ile lo sviluppo', aggiunge ... già durante il Governo Conte II - grazie soprattutto all'impegno dei nostri Stefanoe ...Secondo Stefano, ex ministro e attuale capogruppo al Senato del M5s intervistato da La Stampa, il governo ... ottenuto anche grazie aldi Conte. Un errore gigantesco". Per quanto ...Il senatore Stefanoè il nuovo capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato. È stato eletto oggi per ... "Un ringraziamento ai colleghi per la fiducia e un augurio di buona tutti. - è ...

**Lavoro: Patuanelli, 'da governo visione fantozziana, con taglio ... Il Tirreno

“In questi anni abbiamo lavorato senza sosta per garantire un futuro ai dipendenti di Whirlpool Napoli e l'acquisizione da parte del gruppo Tea Tek è una notizia che ci riempie di gioia. Durante il Go ...Dopo 4 anni di vertenze, cortei, manifestazioni e blocchi stradali, per gli operai di via Argine arriva la notizia tanto attesa: “Oggi speriamo che si concretizzi la possibilità di tornare a lavoro ..