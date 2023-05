...cuneo fiscale Fino a 100 euro in più in busta paga di Giorgio Pogliotti e Claudio Tucci Un...7 regole d'oro per una scelta senza errori di Antonelloe Matteo Prioschi Loading... La Seal,...... un sistema parassitario che eroga servizi, dal cibo alal prestito per un'attività ... 'Sciascia - spiega - aveva sbagliato l'oggetto della sua polemica, Paolo Borsellino o Leoluca, ma ...Sono state complessivamente 376 le prestazioni assicurate in 7 ore diin piazza Vittorio Emanueledove gli operatori dell'Asp ha montato il "villaggio della salute". Sono arrivati da ...

Lavoro: Orlando, 'dl riduce tutele e risorse, è giorno di festa e lotta' Il Dubbio

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Cosa c’è di non comprensibile nella reazione negativa ad un decreto che riduce le tutele per i lavoratori e le risorse per i poveri W il primo Maggio! W il lavoro. Un gior ...IL FATTO ECONOMICO INDIGENTI Il lavoro povero è per legge: perché Meloni uccide il Rdc FESTA AI LAVORATORI – Oggi il ...