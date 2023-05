Lavoro | ok a dl | non ci sarà conferenza stampa 2

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Adnkronos) - La scelta di non tenere unasarebbe stata presa per evitare ulteriori polemiche con i sindacati, dopo il botta a risposta tra il premier e il numero uno della Cgil Maurizio Landini nonché dopo le parole del segretario della Uil Pierpaolo Bombardieri, che ieri aveva parlato di 'propaganda' circa la decisione del governo di varare il decretoproprio nel giorno della festa dei lavoratori. Da qui la scelta di soprassedere, tenendo spente le luci della sala polifunzionale e limitandosi a un lungo 'speech' del ministro del, Marina Calderone, all'uscita di Palazzo Chigi, nonché a un video in cui Meloni rivendica ilfatto dal governo, difendendo anche la scelta di convocare il Cdm il 1 maggio. Senza rinunciare a un affondo: "Davvero non riesco a capire che ...

Secondo i l segretario generale della Cgil, Maurizio Landini , che ha parlato a Potenza, oggi l'Italiaè più, come recita la Costituzione, una Repubblica fondata sul, ma " una Repubblica ......radunate in massa in Francia nel giorno della festa delper sfogare la loro rabbia contro la riforma delle pensioni del presidente Emmanuel Macron, con i sindacati che hanno promesso di......un'America piena die soldi da mandare a casa, ha un quinto di stipendio in meno come una donna, ha sempre meno diritti, dignità, sicurezza. Fino a quando a comandare saranno i soldi eil ...

Decreto lavoro, via libera dal Cdm. Meloni - è il più importante taglio delle tasse degli ultimi ... Il Sole 24 ORE

Il 9 maggio inizia la Stagione 17 - Arsenale di Apex Legend: vi raccontiamo in anteprima tutte le novità tra cui Ballistic, l'ultimo arrivato tra le Leggende Apex.Il leader pentastellato si straccia le vesti contro il governo: "Smantella il reddito di cittadinanza". Ma gli elettori avevano chiesto proprio quello. Poi tace sui benefici del decreto lavoro e invoc ...