Lavoro | Meloni | ' governo ha scelto di lavorare per dare risposte a lavoratori'

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "Nel giorno della festa deiilsceglie di, sceglie dipere lo facciamo con una serie di provvedimenti assai articolati. Il più importante è il taglio delle tasse sul. Abbiamo liberato un tesoretto di 4 mld grazie al coraggio di alcuni provvedimenti, penso al superbonus e alla questione delle accise, e oggi destiniamo l'intero ammontare al più importante taglio delle tasse degli ultimi decenni". Lo dice il premier Giorgia, in un video girato all'interno di Palazzo Chigi nel giorno del via libera al dl, un video che si conclude con il presidente del Consiglio che entra nella sala dove sta per avere inizio il ...

Roma, 01 maggio 2023 La premier Giorgiafa gli auguri per il Primo Maggio agli italiani mentre si appresta ad aprire la seduta del Consiglio dei Ministri nel giorno della Festa del. Chigi... ma per il fatto che anziché chiedere piùsi contesti la scelta della cancellazione del reddito di cittadinanza, un clamoroso fallimento sul piano occupazionale'.suona Landini: ...Il governo deve pensare altutti i giorni dell'anno, non solo il primo maggio'. Così il ... Landini, non si può essere poveri lavorando 'Noi abbiamo invitato Giorgiaa Rimini perché ...

Landini contro cdm passerella: “Lavoro è sfruttamento, Meloni non ha una strategia ma solo propagand... Il Riformista

“Nel giorno della festa dei lavoratori il governo sceglie di lavorare per dare risposte a quei lavoratori e a coloro che legittimamente aspirano a migliorare la loro condizione. Lo facciamo con una se ...Roma, 1 mag. (Adnkronos) – “Il rdc: come promesso, noi distinguiamo chi può lavorare da chi non può farlo. Confermiamo e anzi miglioriamo il sostegno per chi non può lavorare, ovvero per le famiglie c ...