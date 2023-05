Lavoro | Magi +Europa | ' dl non risolve problemi'

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - “Il decreto non prende di petto la questione salariale, che al momento, vista la persistenza dell'alta inflazione rappresenta la principale criticità dell'economia italiana che per il resto appare in ottima salute visto la crescita oltre ogni più rosea aspettativa. Ad oggi ancora milioni di lavoratori sono occupati in settori dove la contrattazione collettiva è fragile, con stipendi fermi e contratti scaduti anche dal 2015. Per questi lavoratori, il governo avrebbe dovuto prevedere strumenti fiscali di sostegno al rinnovo dei contratti e proporre disincentivi fiscali all'applicazione di questi contratti collettivi. Il taglio al cuneo fiscale certamente è positivo, ma non si può ricorrere sempre alle risorse pubbliche per alzare artificialmente gli stipendi, occorre chiamare in causa le associazioni datoriali e sindacali perché questi contratti siano ...