Lavoro | i provvedimenti del governo Consiglio dei ministri

(Di lunedì 1 maggio 2023) Bari sindacati e forze di opposizione critici rispetto alle misure adottate, sostegno dalla maggioranza in queste prime ore di valutazione. Anche la protesta fra giornalisti per una conferenza stampa annunciata e non più tenuta da parte della presidente del. Di seguito un comunicato diffuso dalla presidenza deldeiIN MATERIA DIE INCLUSIONE SOCIALE 1. Misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del(decreto-legge) Ildei, su proposta del Presidente Giorgia Meloni e del Ministro dele delle politiche sociali Marina Calderone, ha approvato un decreto-legge che introduce misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del ...

Lo facciamo con una serie molto articolata di, ma il più importante è relativo al taglio delle tasse sul', afferma la premier in un video pubblicato sui social. Grazie a un ...... e lo fa con una serie diarticolati, il più importante tra tutti è il taglio delle tasse sul". Non sono bastate però queste parole a far placare la bufera che da giorni si è ...Lo facciamo con una serie molto articolata di, ma il più importante è relativo al taglio delle tasse sul' afferma la premier Giorgia Meloni in un video commentando l'approvazione ...

Primo maggio, il governo punta sul decreto lavoro: ecco i punti del provvedimento RaiNews

Roma, 1 mag. (Adnkronos) – Il dl sul lavoro, approvato oggi dal Cdm, “interviene con misure volte a ridurre il cuneo fiscale, per la parte contributiva, nei confronti dei lavoratori dipendenti con red ...Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni illustra il decreto lavoro 2023 approvato oggi dal Consigio dei ministri. Lo fa con un video pubblicato sui social: il premier passa in rassegna le misure co ...