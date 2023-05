Così il presidente del M5s, Giuseppe, commentando a 'Repubblica' il decretoal varo in Cdm in queste ore.Gara però che rimane bloccata perché le difese fanno uneccellente per tagliare fuori le ... Cavallini,, Impalà. All. Valtolina 7. PONTE SAN PIETRO (4 - 3 - 3): Azzolari 7.5, Zanchi 6.5, ...definisce una sceneggiata il consiglio dei ministri di oggi. un decreto precariato nonquello in arrivo e una follia l'abolizione del reddito di cittadinanza. Salario minimo, riduzione ...

**Lavoro: Conte, 'governo ha fatto festa a lavoratori'** Il Dubbio

ROMA - "Lo chiamerei decreto precariato. Per il primo Maggio la Meloni ha organizzato una sceneggiata che costerà caro ai lavoratori già poveri e ...Via libera del governo al decreto Lavoro, approvato durante il consiglio dei ministri che la premier Giorgia Meloni ha scelto di convocare proprio lunedì 1º maggio. Al termine della riunione di govern ...