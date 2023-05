Lavoro | Conte ' chiama' piazza | ' a giugno ritroviamoci contro governo' **

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - "tutti a, vi forniremo le date, per manifestarequestolo smantellamento del reddito di cittadinanza,il decreto precariato, a favore del salario minimo legale, a favore della riduzione del tempo di lavoro a parità salariale. Lavoriamo per un Paese migliore". E' l'appello lanciato sui social dal leader del M5S Giuseppe, in un video postato su Facebook a stretto giro dal via libera del Cdm al dl lavoro.

'Guerra santa contro i poveri' Con il decreto approvato dal governo 'si smantella il reddito ... La povertà è una colpa che il governo non può perdonare', prosegue, 'io chiedo al presidente ...' Così il presidente del M5s, Giuseppe, commentando a 'Repubblica' il decreto al varo in Cdm in queste ore.

Il presidente del Movimento 5 stelle definisce "inaccettabile" il decreto Lavoro: "Si uccidono i progetti di vita dei giovani, torniamo indietro al Jobs Act di Matteo Renzi"