Lavoro | concorso da 2500 posti all’Agenzia delle Entrate | Occasione clamorosa

(Di lunedì 1 maggio 2023) Arrivano nuove assunzioni da parte dell’Agenzia. Nel mese di giugno è atteso un nuovo bando per 2.500. Entro il 2025 serviranno 10.000 nuovi lavoratori. Il tasso di disoccupazione in Italia è in leggera diminuzione come confermano i dati ISTAT. In attesa di sapere i dati relativi al secondo trimestre 2023, il tasso di disoccupazione al momento è dell’8%. Il numero di persone in cerca didiminuisce su base mensile (-0,6%, pari a -12mila unità) tra le donne, i minori di 35 anni e gli ultracinquantenni. Agenzia: nuovo bando a giugno per 2.500– (Foto Ansa) – Ilovetrading.itIl tasso di disoccupazione totale è stabile all’8,0%, quello giovanile scende al 22,4% (-0,4 punti). Confrontando, al momento, il primo trimestre 2023 con ...