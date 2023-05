Lavoro | Cdm | sussidio contro povertà | almeno 480 euro se minori | disabili o anziani a carico

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) -480al mese a titolo dila, se si hanno. E' quanto prevede il restyling del rdc approvato oggi dal governo. "Dal 1° gennaio 2024 - si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il Cdm - si introduce una misura nazionale di contrasto alla, che consiste in una integrazione al reddito in favore dei nuclei familiari che comprendano una persona contà, un minorenne o un ultra-sessantenne e che siano in possesso di determinati requisiti, relativi alla cittadinanza o all'autorizzazione al soggiorno del richiedente, alla durata della residenza in Italia e alle condizioni economiche. Il ...