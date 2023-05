Lavoro | Cdm | misure su sicurezza | fondo ad hoc per familiari studenti vittime

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - Con il decreto approvato oggi in Cdm "si istituisce, presso il ministero dele delle politiche sociali, unper ideglidi infortuni in occasione delle attività formative". E' quanto si legge nella nota diffusa da Palazzo Chigi dopo il Consiglio dei ministri. "Si prevedono, tra l'altro: l'obbligo per i datori didi nominare il medico competente se richiesto dalla valutazione dei rischi; l'estensione ai lavoratori autonomi di alcunedi tutela previste nei cantieri; l'obbligo di formazione specifica in capo al datore dinel caso di utilizzo di attrezzature diper attività professionali e conseguenti sanzioni in caso di inosservanza. Si ...