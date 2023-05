Lavoro | Cdm | durata contratti a termine da 12 a max 24 mesi | uso più flessibile

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag. (Adnkronos) - Con il decreto approvato oggi "si apportano modifiche alla disciplina del contratto di(cosiddetto “tempo determinato”), variando le causali che possono essere indicate neidicompresa tra i 12 e i 24(comprese le proroghe e i rinnovi), per consentire un uso piùdi tale tipologia contrattuale, mantenendo comunque fermo il rispetto della direttiva europea sulla prevenzione degli abusi". Lo precisa Palazzo Chigi, nella nota diffusa dopo il Cdm. "Pertanto, ipotranno averesuperiore ai 12, ma non eccedente i 24: nei casi previsti daicollettivi; per esigenze di natura tecnica, organizzativa o ...