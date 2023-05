Lavori sull’A12 | chiuso lo svincolo di Civitavecchia Porto | orari e strade alternative

Leggi su ilfaroonline

(Di lunedì 1 maggio 2023)– Cambia, per qualche ora, la viabilitàRoma-. Sull’Autostrada azzurra, per consentiredi manutenzione degli impianti di illuminazione, martedì 2 maggio saràlodinei seguentie con le seguenti modalità: dalle 12 alle 17, in uscita per chi proviene da Roma; dalle 16 alle 20, in entrata verso Roma. In alternativa, dunque, si consiglia di utilizzare lodi Monteromano sulla Tarquinia-. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie diilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su ...