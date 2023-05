Lautaro Martinez decisivo in Inter-Lazio! MVP della 32esima di Serie A

(Di lunedì 1 maggio 2023)ha disputato una prova maiuscola in-Lazio. La doppietta dell’argentino è stata determinante nel 3-1 finale inflitto alla squadra di Sarri. Tanto che, secondo DAZN, è il “Toro” il miglior giocatoregiornata diA TOP –ha deciso, di fatto,-Lazio. L’ingresso dell’argentino al posto di Correa nel secondo tempo del match ha contribuito in maniera decisiva alla rimonta nerazzurra: una doppietta pesantissima che rilancia in maniera prepotente l’nella lotta al quarto posto. Una prestazione che, secondo DAZN, vale al ‘Toro’ il premio di miglior giocatoregiornata di...

E' tornata a fare danni agli avversari la coppia d'oro del 19Scudetto nerazzurro:guida da subentrante la rimonta contro la Lazio siglando una doppietta, con Romelu Lukaku che contribuisce alla causa con due assist vincenti, uno al compagno di reparto, uno a Robin ...... ed il vincitore di giornata li ha entrambi in rosa! Trio di centrocampo e di attacco tutto in gol: un gruppo di 6 calciatori in cui spicca la doppietta diche, con il suo fantavoto ..., Alessandro Bastoni e Marcelo Brozovic. Per quanto riguarda il croato, è ormai più che noto l'interesse del Barcellona che dovrà però sistemare alcune situazioni contrattuali e di ...

A lui il primo premio, un Motorola EDGE 30 Pro del valore di 849,90€, vinto anche grazie al bonus +3 del modificatore di difesa in cui spicca Carlos Augusto ...Nei due ultimi spezzoni di campionato il belga e l'argentino hanno fatto faville e riconsegnato l'Inter alla bagarre Champions League: sarà l'attacco titolare negli euroderby.