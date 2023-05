Laura Chiatti a Domenica In stupisce i fan | «Irriconoscibile | è Ilary Blasi?»

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ospite aIn,ha rilasciato un’intervista insieme al marito Marco Bocci, per promuovere il loro nuovo film “La caccia”. Ma i fan della coppia si sono soffermati sull’aspetto dell’attrice che, a detta di molti, sarebbe risultato diverso. Valanga di commenti su Twitter circa il cambiamento del viso di: «» si legge e ancora: «è diventata», «Manon si riconosce, perché?». In molti, insomma, sostengono che la moglie di Bocci abbia esagerato con la chirurgia. Ma sarà vero? La relazione Nel film “La Caccia” dove Marco Bocci è il regista,è protagonista insieme all’attore ...

Si infiamma la polemica sui social dopo le frasi dia Domenica IN: ecco che cosa ha detto ...Coppia nella vita, ma anche nel lavoro:e Marco Bocci sono stati ospiti di Domenica In per parlare di un progetto nuovo che li ha visti insieme sul set. Ma non solo, perché la coppia ha raccontato anche qualcosa di più della ...Fa discutere l'intervento dia Domenica in , ospite di Mara Venier con il marito Marco Bocci , definite "diseducative" da molti utenti social. La coppia ha parlato del film girato insieme, da lui diretto, La caccia .

Laura Chiatti: «Marco Bocci Mai controllato il telefono di mio marito. Un regista mi scaricò perché arrivai... Corriere della Sera

Si infiamma la polemica sui social dopo le frasi di Laura Chiatti a Domenica IN: ecco che cosa ha detto l'attrice ...Ieri è andata in onda un’altra puntata di Domenica In condotta, come al solito da Mara Venier che, oltre ad avere in studio tantissimi ospiti si è anche collegata con Napoli, con lo stadio dove ...