L’annuncio di Erdogan | “Neutralizzato in Siria il presunto capo dell’Isis”

(Di lunedì 1 maggio 2023) Roma, 1 mag – Il presidente della Turchiaha annunciato l’uccisione durante un’operazione militare indi Abu al Hussein al Hussayni al Qurashi. Quest’ultimo era ritenuto essere l’attualedi“Ildi Daesh, nome in codice Abu Hussein al Qurashi, è statonel corso di un’operazione compiuta ieri dal Mit (i servizi segreti turchi) in”. Queste le parole con cuiha annunciato, durante un’intervista televisiva andata in onda nella giornata di ieri, la morte del leader dello Stato islamico al Qurashi. Il presidente turco ha poi aggiunto: “Continueremo la nostra lotta contro le organizzazioni terroristiche senza ...

Siria,e la missione top secret con i Servizi segreti turchi La Turchia , con un blitz segreto, è riuscita a catturare il nuovo capo dell'Isis . A dareè stato il presidente, la missione è avvenuta in Siria . 'Il presunto leader di Daesh (Isis, ndr), nome in codice Abu Hussein al - Qurachi , - dice il presidente turco al termine ...Lo Stato Islamico aveva annunciato la morte del suo precedente capo, Abu Hasan al - Hashimi al - Qourachi, lo scorso 30 novembre, sostituendolo con Abu Hussein al - Qourachi,'uomo, secondo, ...È unroboante, a maggior ragione se fatto ad appena due settimane dal voto per le presidenziali. Nel pieno della campagna elettorale che vede sfidarsi Recep Tayyipe il candidato unico ...