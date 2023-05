Landini | Oggi è la festa del Lavoro | non del governo Il Cdm approva il decreto Primo maggio Nessuna conferenza stampa di Meloni

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il leader della Cgil critico verso la scelta della premier di convocare un Consiglio dei ministri proprio il 1°: "Ildeve pensare altutto l'anno, non soltanto". Intanto, a Palazzo Chigi, ilhato il. La ministra Calderone: "Un provvedimento che accompagna chi ha voglia di lavorare"

2023 - 05 - 01 11:04:35: "è la festa del lavoro, non del governo" 'Su 365 giorni dell'anno, il governo doveva convocare il Consiglio dei ministri proprioè la festa del lavoro,...la nostra è una Repubblica fondata sullo sfruttamento del lavoro e una Repubblica fondata ... le parole di Maurizio, segretario generale della Cgil, a Potenza. / Fb Cgilla nostra è una Repubblica fondata sullo sfruttamento del lavoro e una Repubblica fondata ... le parole di Maurizio, segretario generale della Cgil, a Potenza. Poco prima il segretario ...

“Fondata sul lavoro”: manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo maggio che quest’anno si tiene a Potenza, dedicata ai 75 anni della Costituzione. Accompagnata dallo slogan che parte pr ...(Agenzia Vista) "Noi ieri sera abbiamo avuto un incontro con il governo perché ci ha convocato dopo mesi che non avveniva. E io lo dico in modo ...