Landini | ' Oggi è la Festa del lavoro | non del governo Chiamati dopo 4 mesi'

(Di lunedì 1 maggio 2023) "Fondata sul": al via la manizione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio che quest'anno si tiene a Potenza, dedicata ai 75 anni della Costituzione. Accompagnata dallo slogan ...

: "Chiamati ieri a Palazzo Chigi dopo 4 mesi" "è la festa del lavoro, non del governo" dice il leader della Cgil, Maurizio, dalla piazza di Potenza per la celebrazione del Primo ...... e i tuoi avversari di destra "al governo " convocano un Consiglio dei Ministri in cui sarà ... diverse decine di euro in più al mese) e cosa ha fatto il ticket- Schlein (diverse decine ...A Potenza sfilano i sindacati: "Sarà un Primo Maggio di festa e di lotta". Il primo Concertone dell'era Meloni a ...

Decreto lavoro, al via il Consiglio dei ministri. Landini: oggi è la festa del lavoro, non del ... Il Sole 24 ORE

Roma, 1 mag. (askanews) - Al via a Potenza il primo maggio di Cgil, Cisl e Uil. Quella che celebrano le tre confederazioni non è una festa, ...Primo Maggio, Landini rilancia la mobilitazione: "Su 365 giorni il governo doveva convocare il Consiglio dei ministri proprio oggi" ...