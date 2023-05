Landini | ' Oggi è la Festa del lavoro | non del governo Chiamati dopo 4 mesi' La Cei | pensare ai giovani

(Di lunedì 1 maggio 2023) "Fondata sul": al via la manizione nazionale di Cgil, Cisl e Uil per il Primo Maggio che quest'anno si tiene a Potenza, dedicata ai 75 anni della Costituzione. Accompagnata dallo slogan ...

È iniziata questa mattina sotto la pioggia battente a Potenza, in piazza Mario Pagano, la manifestazione nazionale del Primo Maggio indetta a Potenza da Cgil, Cisl e Uil. Dalle prime ore della mattina ...: "Chiamati ieri a Palazzo Chigi dopo 4 mesi" "è la festa del lavoro, non del governo" dice il leader della Cgil, Maurizio, dalla piazza di Potenza per la celebrazione del Primo ...... e i tuoi avversari di destra "al governo " convocano un Consiglio dei Ministri in cui sarà ... diverse decine di euro in più al mese) e cosa ha fatto il ticket- Schlein (diverse decine ...

La manifestazione nazionale per il Primo Maggio di Cgil, Cisl, Uil è in corso a Potenza. L’attualità dei principi e dei valori della Costituzione, a 75 anni dalla sua promulgazione, sarà l’argomento c ...Un Primo Maggio non solo di festa ma anche di novità per il mondo del lavoro. Il cdm preparano novità ma i sindacati sono sul piede di guerra. "Il governo sta mettendo delle toppe, ma serve una strate ...