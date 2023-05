Landini Cgil | Non trovo rispettoso Consiglio Ministri del Primo maggio

(Di lunedì 1 maggio 2023) (Agenzia Vista) Potenza, 012023 "Noi ieri sera abbiamo avuto un incontro con il governo perché ci ha convocato dopo mesi che non avveniva. E io lo dico in modo molto chiaro. L'ho detto anche prima. Io ho trovato non troppodei lavoratori e della festa dei lavoratori, decidere di fare undeiildi"; le parole di Maurizio, segretario generale della, a Potenza. / FbFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Quest'anno, però, oltre alle tradizionali celebrazioni per la giornata dedicata ai lavoratori - dal Concertone di Piazza San Giovanni alla manifestazione unitaria di, Cisl e Uil a Potenza - la ...... come è noto, quando si parla di mercato del lavoro, di salute e sicurezza contano anche le virgole, come le scrivi e come le metti'', le parole del segretario della, Maurizio, dopo il ...Lo rimarca il segretario generale della, Maurizio, dal palco del primo maggio. 2023 - 05 - 01 12:58:30 Terminato il cdm dopo un'ora e venti È terminata, dopo circa un'ora e venti minuti ...

Incontro sindacati-Meloni. Landini: «Mobilitazione resta. Serve cambiamento vero delle politiche di questo governo» Collettiva.it

(LaPresse) Il segretario generale della CGIL, Maurizio Landini, è intervenuto sul palco della manifestazione dei sindacati per il 1° maggio a Potenza. "Abbiamo bisogno di indicare un progetto e una ...AGI/Vista - "Mentre l'articolo uno dice che la nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, se vogliamo essere onesti tra di noi, oggi non è così. Oggi la nostra è una Repubblica fondata sullo sfruttam ...