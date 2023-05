Landini attacca il governo colpevole di avergli rubato la scena

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 maggio 2023) «Su 365 giorni dell'anno, ildoveva convocare il Consiglio dei ministri proprio oggi? Oggi è la festa del lavoro, non è la festa del». Maurizio, segretario della CGIL, proprio non l’ha digerita. Sono giorni cheilpiù che per i contenuti del decreto lavoro per il fatto che la Meloni abbia convocato i ministri per l’approvazione delle misure in tema di lavoro proprio in occasione del 1 maggio. Certo, nella scelta dell’esecutivo c’è sicuramente un po’ di retorica (approvarlo il 2 maggio non avrebbe cambiato nulla) ma che il leader del principale sindacato reagisca così è segno di una cosa: debolezza. Debolezza del sindacato, debolezza delle sue battaglie e debolezza anche personale dello storico sindacato del (fu) Partito Comunista ...