L’ambiente dove lavoro è diventato tossico e non sopporto più i miei colleghi

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ciao, spero mi potrete aiutare a uscire da una situazione che da mesi ormai mi priva della mia serenità. Mi chiamo Chiara, ho 36 anni ecome segretaria in una piccola azienda. Non è ildeisogni ma tutto sommato mi è sempre andato bene: un ottimo stipendio, vicinanza da casa e orari diflessibili. Da quando è arrivata D. però le cose sono cambiate. Anche lei è una segretaria come me, eppure non solo si comporta da capo supremo, dispensando ordini a tutti, anche ai nostri superiori, ma tutti glielo lasciano fare. Non so come ma è riuscita a entrare nelle grazie dei responsabili, e di altri, e ora quelli che la seguono si comportano come in un branco, un po’ da bulli. Ignorano gli altri, rispondono male, fanno battute e mandano frecciatine. Sono davvero insopportabili. ...