«La Salernitana ha ricevuto visibilità mondiale | eravamo la vittima sacrificale»

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 1 maggio 2023) In diretta a Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Francesco Fimmanò, legale della: “Ci siamo regalati una giornata in più, così come i tifosi del Napoli. Attendere è più bello, come quando ci si fidanza (ride ndr)… Abbiamo regalato anche allaun momento di grande, di livellocon il pareggio del Maradona. Da tempo ormai siamo sulla strada giusta, la salvezza non sarà un problema e la squadra sta dimostrando di essere molto forte. Se vogliamo vedere la cosa più storta? Cinque minuti prima della rete di Dia, qualche coro il Maradona poteva risparmiarselo. Ieri però è stata una giornata di gioia per tutta la Campania, tanto per il Napoli non cambia nulla, lo Scudetto ormai è vinto. L’atmosfera del Maradona? Ho vissuto il primo e secondo scudetto ...