La rinascita del Mariupol in Brasile

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’Associação Atlética Batel gioca nella terza divisione del Campeonato Paranaense, e può vantare due partecipazioni alla Série C brasiliana negli anni Novanta. Proviene dal cuore del Paranà, la città di Guarapuava. Nasce nel quartiere di Batel, che fino allo scorso 23 aprile ha dato il nome alla squadra. Ora si chiamerà, e dalla squadra della città martire ucraina il Batel ha adottato i colori arancioni e il logo. Il“originale” si è fermato quattordici mesi fa, da quando l’invasione russa ha raso al suolo la città e costretto la squadra a congedare giocatori e staff. Il presidente della squadra brasiliana Alex Lopes spiega come il suo club rappresenti una comunità composta in maggioranza da discendenti ucraini. Pure il nome dello stadio Waldomiro Gelinski, intitolato a un ex presidente del club, richiama chiare radici esteuropee. ...