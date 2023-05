La Regione sta aggiornando il Piano di Allontanamento dai Campi Flegrei

...di diritti inalienabili spesso calpestati in ragione del fatto che anche nella nostrasi ... In queste settimane sidibattendo sul dettato degli articoli 14 e 20 relativi alla trasformazione ...La vicepresidente dellaIrene Prioloincontrando i sindaci del territorio per fare il punto della situazione. "L'emergenza non è finita - dice - e l'attenzione resta elevata: abbiamo ......avvertito che 'la situazione generale nell'area vicina alla centrale nucleare di Zaporizhzhia... Un ordine di allontanamento che interessa anche altre 18 località delladi Zaporizhzhia.

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Notizie dalla Giunta regione.fvg.it

Incontro tra l'assessora con delega alla protezione civile Priolo e i sindaci dei comuni colpiti. Ancora 545 gli sfollati: 354 nel Bolognese, 118 nel Ravennate, 69 nel Forlivese-cesenate, e 4 nel Mode ...Salpa oggi dal Porto di Genova la X edizione di SailOr, la nave dell'orientamento ai mestieri e alle professioni del mare, un progetto avviato nel 2013 nell'ambito del sistema 'Orientamenti' che antic ...