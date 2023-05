La promessa di Ciano | “Mancano ancora tre partite | non molleremo”

Leggi su anteprima24

Un gol contro la Reggina, un assist a Palermo e un'altra rete contro il Parma. Camillosi sta riprendendo il tempo perso, l'auspicio per il Benevento è che non sia troppo tardi. Nonostante una classifica impietosa, l'attaccante ex Frosinone continua a credere nella salvezza della Strega. Queste le sue parole in conferenza stampa dopo la partita con i ducali di Pecchia. Risultato – Il pari ci sta un po' stretto, con lucidità e meno frenesia potevamo portare a casa i tre punti. Dobbiamo ripartire dalla reazione della squadra,tre gare da affrontare con questo spirito perché non. Condizione – Sto bene, avevo bisogno di minutaggio. Ringrazio il mister che mi sta dando fiducia, spero di poter dare una mano in questo finale di stagione. Sentimento – Il rammarico è tanto perché sono stato ...