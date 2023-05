La minaccia del leader ceceno Ramzan Kadyrov | «Voglio creare un esercito contro l’Occidente»

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 maggio 2023) Unle vittime fatte dalle democrazia occidentali. È questa l’ultima pensata del. A darne notizia è l’agenzia di stampa russa Tass, che riferisce il luogo dell’annuncio: l’Università delle Forze Speciali russe. «Ultimamente sto pensando di formare unpiuttosto valido che possa viaggiare in tutto il mondo per proteggere quelle nazioni che attualmente vengono distrutte ed eliminate dai Paesi che hanno imposto la loro democrazia», ha dichiarato. La sua idea è quella di formare una squadra esclusiva di patrioti pronti a sacrificare la propria vita «per rimettere le cose a posto», ha spiegato. «È un percorso molto difficile, ma lo stiamo seguendo», ha aggiunto. Il disprezzo per Nato e ...