“La mia voce vol 2” | i brani dell’EP di Fabrizio Moro

Leggi su lopinionista

(Di lunedì 1 maggio 2023) L’EP sarà disponibile da venerdì 19 maggio assieme al nuovo singolo del cantautore romano dal titolo “Dove”torna, venerdì 19 maggio, con l’Ep “La miavol. 2” e, in radio con il singolo “Dove” (Fattoria del– Distr. Warner Music Italy), brano pop melodico con qualche sfumatura elettronica. “La miavol.2” sarà disponibile in formato digitale, cd e vinile colorato. Il cantautore romano, ha deciso, mentre terminava la lavorazione del disco di portarlo in scena, eseguendo i nuovi, durante il tour “Racconti Unplugged” partito da Roma lo scorso 20 marzo. “La miavol. 2” contiene 6: canzoni d’amore, ballate crude ed immediate epop impreziositi dalla straordinaria penna di ...