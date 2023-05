La manifestazione di Potenza | sindacati a Meloni | risposte o mobilitazione prosegue

(Di lunedì 1 maggio 2023) Sul lavoro il governo deve cambiare rotta. Nel metodo, rispettando il ruolo deie non limitandosi a informative di domenica sera, ma dialogando e negoziando. E nel merito, cambiando politiche sbagliate e mettendo al centro il lavoro e la sua dignità nel rispetto della Costituzione. In caso contrario, launitaria proseguirà. È questo il messaggio lanciato da Cgil, Cisl e Uil, che oggi hanno celebrato il Primo maggio a. Non una festa, considerata la difficile situazione sociale che attraversa il Paese, ma una giornata di lotta e rivendicazioni.Dall'esecutivo, tuonano i leader delle tre confederazioni Maurizio Landini, Luigi Sbarra e Pierpaolo Bombardieri, arrivanoinsufficienti sul lavoro. Pur apprezzando l'ulteriore taglio del cuneo fiscale e contributivo di 4 punti percentuali, ...

Primo Maggio, la manifestazione dei sindacati a Potenza: «Fondata sul Lavoro» La Gazzetta del Mezzogiorno

"E' la festa del lavoro e non del governo". Dal palco della manifestazione di Potenza, i sindacati si rivolgono a Giorgia Meloni contestando la scelta di aver riunito un Consiglio dei ministri proprio ..."E' la"festa del lavoro e non del governo". Dal palco della manifestazione di Potenza, Cgil Cisl e Uil si rivolgono a"Giorgia Meloni"contestando la"scelta di aver riunito un Consiglio dei ministri pro ...