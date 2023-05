La madre di Alice Scagni a un anno dall’omicidio | «Alberto in queste ore uccideva la sorella… l’abbiamo denunciato | ci hanno lasciati soli»

Leggi su open.online

(Di lunedì 1 maggio 2023) Proprio unfa, il 1 maggio 2022, Grazianoe Antonella Zarri chiedevano aiuto alla polizia dopo che il loro figlioaveva accoltellato l’altra figlia,. «Dobbiamo arrenderci? – scrive ladiin una lettera aperta pubblicata sui social – Inore, in piena crisi psicotica minacciava di morte suo padre. Graziano, impotente e spaventatissimo, registrava la seconda chiamata. La voce di nostro figlio non mentiva sulla follia che lo stava travolgendo. Dopo aver minacciato suo padre,aveva chiesto di sua sorella. Abbiamo tentato di trasmettere i suoni agghiaccianti di quella voce alla Polizia. Ma era, come oggi, il 1 Maggio, la festa dei ...