La First Republic Bank è salva | JP?Morgan acquisirà i depositi e quasi tutte le attività

(Di lunedì 1 maggio 2023) Terzo grande crac bancario in pochi mesi. La, ma diventa la seconda banca più grande a fallire nello storia americana. È stata sequestrata ed è stato raggiunto un accordo per vendere la banca aChase & Co, che acquisterà tutti i suoi 103,9 miliardi di dollari di(compresi quelli non assicurati), gran parte dei suoi 229,1 miliardi di dollari di, diventando la più grande banca degli Stati Uniti. La Federal Deposit Insurance Corporation (Fdic) è stata quindi nominata come curatrice fallimentare della banca con sede a San Francisco. I regolatori hanno tentato di trovare una soluzione ai problemi della banca con una lunga trattativa nel corso della notte, sperando di trovare una via d’uscita prima dell’apertura dei ...

JPMorgan Chase is buying First Republic Bank's deposits, and a "substantial amount of their assets and certain liabilities," after the troubled bank was placed in the FDIC's receivership overnight.JPMorgan Chase is buying the troubled First Republic Bank's deposits, a "substantial amount of their assets and certain liabilities," JPMorgan Chase said in a press release Monday.