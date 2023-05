“La Dirigenza scolastica” | tutti gli adempimenti di fine anno scolastico | con circolari da scaricare

(Di lunedì 1 maggio 2023) E' online il PDF della rivista di Orizzonte Scuola "La" dedicata alla chiusura dell'2022/23. Quest'inserite anche le procedure per i CPIA. L'articolo .

A nome dell'intera scuola, i docenti di scienze motorie ringraziano le ragazze e i ragazzi per l'enorme impegno profuso, laper aver permesso loro di partecipare alla ......, sportiva e personale. Come realizzarlo Attraverso la nascita e la costruzione di un ... Bongioanni ha inoltre anticipato che il prossimo 19 maggio ladi Cuneo Volley incontrerà in ...La recente fuga di due bambini di 7 anni, riporta La Nazione , ha evidenziato la persistente carenza di custodi, una problematica denunciata sia dai sindacati che dalla. I ...

Ecco la classe senza voti: unica pagella, quella di fine anno. La preside: “La valutazione crea ansia e disagio, ecco cosa faremo” Orizzonte Scuola

La lista Teglio che verrà è guidata dal candidato sindaco Laura Branchi. Docente da più trent’anni, 56 anni, da cinque ricopre ...Il 3, il 4 e il 5 maggio, nell’Auditorium Centro culturale Villa Regina del Museo del Parco nazionale del Vesuvio di Boscoreale, si terrà la quarta edizione del Premio ...