La commissione dovrà riprendere in mano ogni carta sulla scomparsa della ragazza a Roma avvenuta ormai 40 anni fa E spiegare perché il boss Renato De Pedis sia sepolto in una basilica

Leggi su iodonna

(Di lunedì 1 maggio 2023) Fiorenza Sarzanini (foto di Carlo Furgeri Gilbert). Sono trascorsi quarant’da quando Emanuela Orlandi è. Era il 22 giugno 1983. Da allora tutte le piste sono state battute, dal sequestro internazionale al rapimento compiuto dalla criminalità, dal coinvolgimento dei servizi segreti a quello di alti prelati. La famigliagiovane cittadina vaticana non si è mai arresa, suo fratello Pietro non ha mai smesso di cercarla. Di lei hanno parlato pentiti veri e falsi, testimoni veri e falsi, 007 veri e falsi. Ma nessuno ha mai fornito una prova che consentisse di afferrare il filo giusto per riannodare la matassa, nessuno ha saputo o voluto dare un’indicazione che potesse prevalere sulle altre e indicare la strada per arrivare alla verità. Leggi anche ...