La Cina riparte con i lavori per la sua base navale negli Emirati

Leggi su panorama

(Di lunedì 1 maggio 2023) Mentre Pechino si offre come interlocutore di pace Kiev e Mosca, laavrebbe ripreso idi costruzione dellamilitarearabi uniti. La notizia, fatta trapelare dai servizi segreti americani, ha comportato immediatamente il risentimento dell'amministrazione Biden che non ha tardato a fare in modo che alcuni documenti dell'intelligence venissero diffusi alla stampa. Così, almeno stando a quanto riportato ieri dal Washington Post, tali documenti mostrerebbero che i piani cinesi per continuare la costruzione della suamilitareArabi Uniti sono andati avanti e che a breve anche Pechino potrà contare su un'infrastruttura posizionata laddove per gli americani costituisce un vantaggio logistico e tattico per le ...