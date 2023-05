La banana di Maurizio Cattelan | il significato dell’opera d’arte

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ladiè un’operache ha suscitato un lungo dibattito e il cuiè una riflessione sulla globalizzazione rappresentata da un prodotto di cui si parla spesso in tale ottica (appunto, la). L’opera, il cui titolo è Comedian, è composta da unaappesa a un muro con un nastro adesivo grigio. Il gallerista francese Emmanuel Perrotin, che he ha acquistato un esemplare ha dichiarato alla CNN che l’opera avrebbe undoppio, che spiega anche il titolo: “Le banane sono un simbolo del commercio globale e un dispositivo classico dell’umorismo, e hanno quindi un doppio” Suldelladi...

... a Seul, ha staccato unache era una delle installazioni diCattelan nel museo e se l'è mangiata. Laera fissata con del nastro adesivo su un muro al Leeum Museum of Art della ...Era affamato perché non aveva fatto colazione e così uno studente (peraltro d'arte....), a Seul, ha staccato unache era una delle installazioni diCattelan nel museo e se l'è mangiata . Laera fissata con del nastro adesivo su un muro al Leeum Museum of Art della capitale sudcoreana, nell'...L'opera in questione, denominata 'Comedian', faceva parte della mostra 'We' dell'artista italianoCattelan, e consisteva in unaattaccata con del nastro adesivo a una parete del museo.

SCIMMIABanana in Comico nel 2019Notizie ONS•oggi, 17:01Uno studente d'arte sudcoreano ha mangiato una banana da un'opera d'arte famosa in tutto il mondo.