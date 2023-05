Klopp-Tierney come Mou-Serra | si va verso l’apertura di un’inchiesta

(Di lunedì 1 maggio 2023) Il Liverpool è reduce da un periodo importante in Premier League, i Reds si sono rilanciati per la zona Europa. Nell’ultima partita è arrivata una vittoria con il brivido contro il Tottenham, la sfida si è conclusa sl risultato di 4-3. La federcalcio inglese potrebbe apriresulle parole dell’allenatoreche ha accusato il direttore di gara, Paul, di avergli rivolto “parole sbagliate” a fine partita, dopo un’esultanza considerata esagerata. Il caso simile a Mourinho-è scoppiato al termine della partita. L’allenatore del Liverpool ha protestato duramente col quarto uomo per la punizione da cui era nata la rete del 3-3.è andato polemicamente ad esultare col quarto uomo, e l’arbitrolo ha ammonito. “Sembra avere qualcosa contro di noi”, le ...

Le parole di Jurgen Klopp, allenatore del Liverpool, in merito alla discussione avuta con il direttore di gara Paul Tierney. Jurgen Klopp ha parlato nel post partita Liverpool - Tottenham di ciò che è successo con l'arbitro Paul Tierney. "Abbiamo la nostra storia con Tierney, non so davvero cosa abbia contro di noi - le accuse di Klopp. La storia sembra ripetersi a distanza di qualche mese. Dopo la vittoria allo scadere contro il Tottenham, il tecnico del Liverpool Jurgen Klopp ha accusato il direttore di gara Paul Tierney di avergli rivolto 'parole sbagliate' durante la sfida. Una situazione molto delicata che ricorda quanto accaduto in Italia tra l'allenatore della Roma e l'arbitro Serra.

Jürgen Klopp nimmt mal wieder die Schiedsrichter ins Visier - und geht dabei über seine körperlichen Grenzen hinaus. Nun drohen Konsequenzen. Scoppia un nuovo caso con l'arbitro, come fu per José Mourinho e Serra che ha portato allo stop dell'arbitro. Ecco cosa è successo.