Bronzo alla Coppa - Medaglia di bronzo allaLeague "Coppa del mondo giovanile"cat. cadetti dell' atleta Romagnoli Emanuel allenato dal maestro Giovanni Maurizi, in una gara con 94 atleti provenienti da tutto il mondo. Gara ...Christian è infatti un atleta di interesse nazionale grazie al 9° posto nella Coppa del Mondo 2021 (League WKF) con gli Under 14 e al 5° posto nei Campionati Italiani Esordienti. Sempre nel ...Christian è infatti un atleta di interesse nazionale grazie al 9° posto nella Coppa del Mondo 2021 (League WKF) con gli Under 14 e al 5° posto nei Campionati Italiani Esordienti. Sempre nel ...

Karate 1 Youth League, l'Italia vince 20 medaglie a La Coruna Il Faro online

Several area students from Kenny Buffaloe’s Kyokushin Karate Class at VINFIT in Murfreesboro recently competed in the 2023 North Carolina Kyokushin Karate Inter-Dojo Kumite(Fighting) Competition held ...The Saudi Karate team concluded participation yesterday in the World Youth League Championship of the International Karate Federation, featuring the categories of buds, juniors, youth, and Olympic, ...