Juventus | Zazzaroni | “Senza Allegri sarebbe decima | vomitevole il pregiudizio nei suoi confronti”

Leggi su sportface

(Di lunedì 1 maggio 2023) Lacontinua la propria stagione caratterizzata da alti e bassi e, tra tifosi ed addetti ai lavori, ci sono diverse opinioni in merito all’operato di Massimiliano. Se da una parte gran parte dei sostenitori bianconeri chiede a gran voce l’esonero del tecnico toscano, il noto giornalista Ivanè di tutt’altro avviso tanto che, durante il programma ‘Tutti Convocati’ in onda su ‘Radio 24’, ha voluto difendere a spada tratta il lavoro di: “Se questanon avessenona o. Ha sbagliato la ChampionsLeague perché gli è mancata tutta la qualità.sta giocando con una Juve Next Gen,ilneidi ...