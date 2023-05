Lanon sarà contenta di doverci sfidare ". Leggermente meno spavaldo (ma neanche troppo) è invece il presidente, José Castro : " La possibilità di vincere l'Europa League c'è. Il peggio è ..."Je stò vicino a te. Alcuni amori lisempre molto vicini, è stato molto difficile non esprimermi in questo periodo; ma da tifoso ... all'indomani del successo sullache ha avvicinato gli ...... e all'indomani della sfida vinta dal Napoli contro la, l'ex capitano Azzurro posta sui social una foto scrivendo: ''Je stò vicino a te. Alcuni amori lisempre molto vicini, è stato ...

Juventus, senti Vieri: “Fossi in Chiesa e Vlahovic chiederei la cessione” ItaSportPress

Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per esperienza, misurazione e marketing (con annunci personalizzati) come speci ...Lele Adani ai microfoni di 90° Minuto è andato giù durissimo sul momento della Juventus. Di seguito, le parole riprese da TMW. "Un giocatore come Di Maria è ...