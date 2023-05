Juve | l'errore di Soulé e l'atroce dubbio | fra i giovani bianconeri non ci sono campioni

Si sapeva che dopo la penalizzazione del diciotto gennaio lanon sarebbe stata più la stessa, ... Il Punteggio è ora di 1:1, importante gol per il polacco, dopo l'nel calcio di rigore. ...E così, ripensando sia al suopersonale che al momento no della, oggi Milik scrive sul suo profilo Instagram ufficiale: ' Si può sbagliare ma l'importante è non mollare mai, questo è lo ...senza vittorie nelle ultime 5 gare I bianconeri non sono riusciti a vincere nessuna delle ... E in difesa, prima o poi, c'è qualcuno che perde la concentrazione e commette unfatale. Questa ...

Bologna-Juve, Cuadrado: "Troppi errori contro di noi, non è un caso" Tuttosport

Lisciano Niccone, un piccolo comune in provincia di Perugia, il 29 aprile è stato teatro del matrimonio fra l'ex presidente della Juve Andrea Agnelli ... prendersi la colpa per gli altri o per errori ...Blog Calciomercato.com: Ancora la solita noiosa solfa. La Juventus pareggia per una rete a una contro il Bologna, che con il cuore, a differenza dei bianconeri, riesce ad ottenere un ...