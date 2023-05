Juve | 2 punti in meno rispetto alla scorsa stagione

(Di lunedì 1 maggio 2023) Ladi Allegri ha duein: il confronto con la classifica dello scorso anno A causa del brusco rallentamento nelle ultime partite di campionato laè in ritardoal cammino della passata. Dopo 32 partite ha 2indell’anno scorso e 2 sconfitte in più. La mediaper partita è inferiore ai 2 per partita (1.88). Un dato, quest’ultimo, che negli ultimi 13 campionati si è verificato soltanto in queste due più recenti stagioni. LEGGI ALTRE NOTIZIE SUNTUSNEWS24.COM

... la Fiorentina ha agguantato l'ottavo posto occupato dal Bologna a 45. È inevitabile che le ... Ma con unanella morsa fra FIGC e UEFA, chissà che non possa portare l'Europa anche la casella ...... INTER, MILAN, ROMA E ATALANTA: Lazio15 (7 partite) Atalanta 10 (7) Inter 9 (6) Milan 9 (7) Roma 5 (7)ARRIVO A PARIDI, INTER, MILAN, ROMA E ATALANTA: Milan12 (7 partite) ...... la Lazio ha perso con l'Inter ed è a quota 61, al massimo potrà raggiungere quota 79. Lapareggiando a Bologna è andata a quota 60, il che significa che - con 18a disposizione - ...

Diretta sentenza Juve: ridati 15 punti, cos'è successo Corriere dello Sport

Ospite negli studi di Pressing, Ivan Zazzaroni ha parlato della situazione in casa: "C'è la mancanza di una società, ci sono persone che non hanno mai fatto ...Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...