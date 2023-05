Judo | i ranking olimpici degli italiani prima dei Mondiali di Doha Al momento 13 pass virtuali

Leggi su oasport

(Di lunedì 1 maggio 2023) I Campionatidi2023 sono ormai alle porte per ilitaliano, che si proietta alla rassegna iridata con grandi ambizioni dopo la progressiva crescita evidenziata nell’ultimo biennio e soprattutto negli ultimi mesi. Lametà del periodo di qualificazione olimpica per i Giochi di Parigi 2024 è ormai agli sgoccioli (dal 24 giugno 2023 cominceranno i secondi dodici mesi valevoli per ila cinque cerchi) ed il movimento azzurro può certamente sorridere per la situazione attuale, pur con la consapevolezza che la strada da percorrere è ancora lunga e insidiosa. Ad oggi, in attesa del Mondiale Senior in Qatar, il Bel Paese sarebbe qualificato in 13 categorie individuali su 14 e potrebbe dunque partecipare al team event olimpico. Italia esclusa per ora solo nei pesi massimi ...