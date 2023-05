Jock Zonfrillo è morto a 46 anni | addio al giudice di Masterchef

(Di lunedì 1 maggio 2023), notodiAustraliaad appena 46. “Ci sono tante parole che possono descriverlo, così tante storie che possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti dal dolore per metterle in parole”, questo l’annuncio straziante della famiglia, comunicato dall’emittente televisiva Network Ten. Un personaggio carismatico e trascinante dalle origini italiane.: 46di passione per la cucina I fan del cooking show più famoso e amato sono increduli. Quella diè una morte inaspettata e prematura, proprio alla vigilia della nuova serie del programma di cucina, nel quale ...

Da lavapiatti a giudice in tv. Aveva origini italiane, il padre era di Scauri (Latina), e scozzesi da parte di madre. I familiari su Instagram: «Il nostro cuore completamente a pezzi» ...Ristoratore e chef di 46 anni, era uno dei volti di MasterChef Australia. In passato aveva sconfitto la dipendenza dall’eroina grazie alla passione per il cibo. Nel 2020 era stato costretto a chiudere ...