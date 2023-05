Jock Zonfrillo è morto a 46 anni | addio al giudice di MasterChef

Leggi su dilei

(Di lunedì 1 maggio 2023), notodiAustraliaad appena 46. “Ci sono tante parole che possono descriverlo, così tante storie che possono essere raccontate, ma in questo momento siamo troppo sopraffatti dal dolore per metterle in parole”, questo l’annuncio straziante della famiglia, comunicato dall’emittente televisiva Network Ten. Un personaggio carismatico e trascinante dalle origini italiane.: 46di passione per la cucina I fan del cooking show più famoso e amato sono increduli. Quella diè una morte inaspettata e prematura, proprio alla vigilia della nuova serie del programma di cucina, nel quale ...