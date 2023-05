Isola dei Famosi | Ti piacciono le donne o gli uomini? | Cristina Scuccia messa al muro

Dalla sua entrata a l'Famosi , si è parlato molto dell'attuale vita amorosa dell'ex suor Cristina , ora conosciuta solo come Cristina Scuccia . Inizialmente, si era parlato di un'amicizia speciale con Helena ...Dopo una pausa di un anno tornerà sull'ammiraglia Mediaset la nuova edizione di Temptation Island . Alla guida ci sarà anche stavolta Filippo Bisciglia , la cui fidanzata è al momento a L'Famosi. In tanti però si staranno chiedendo quando andrà in onda il reality show prodotto da Maria De Filippi . In base alle indiscrezioni circolate online pare che il programma vedrà luce ...Secondo le ultime novità del palinsesto di Canale5, infatti, la nuova edizione del programma di Maria De Filippi occuperà il prime time del lunedì proprio alla fine dell'Famosi 2023 . Il ...

A L’isola dei famosi i nuovi naufraghi ci stanno già regalando tantissimi colpi di scena davvero sorprendenti. Così nelle ultime ore il naufrago Luca Vetrone si è lasciato andare ad alcune intime ...Televisione Spettacolo People Cultura Showbiz Look da Vip L'Isola dei Famosi Amici 22 Grande Fratello Vip 2022 Venezia 79 Festival di Cannes 75 Vernice Coming Soon Supercinema Adesso Teatro ...